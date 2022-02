LIVE | Donyell Malen met Borussia Dortmund op weg naar ruime zege, Rick Karsdorp in basis AS Roma

Geen heldenrol voor Onana: Egypte na penalty­reeks naar finale Afrika Cup

Niet Kameroen-goalie Andre Onana, maar zijn Egyptische collega Mohamed Abou Gabal was de held in de halve finale van de Afrika Cup. Daardoor staat de ploeg van vedette Mohamed Salah zondag in de finale. Tegenstander dan is Senegal. In 120 minuten werd er niet gescoord.

4 februari