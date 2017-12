LIVE: Dost en co móeten winnen in Camp Nou

Oud-spelers bepalen nieuwe bondscoach Australië

8:50 De Australische voetbalbond heeft een commissie met experts in het leven geroepen om tot een nieuwe bondscoach te komen. Oud-spelers als Mark Schwarzer, Mark Bresciano en Stan Lazaridis gaan zich buigen over de vraag wie Ange Postecoglou moet opvolgen. De bedoeling is dat er uiterlijk februari een beslissing valt.