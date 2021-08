LIVE | Droomstart Real Madrid bij Levante

Ronald Koeman plaatst kantteke­ning bij ‘beste Barça in tijden’: ‘Liever ook Messi in mijn team gehad’

16 augustus Ronald Koeman gaf zondag na de winst (4-2) van FC Barcelona op Real Sociedad toe dat hij liever nog Lionel Messi in zijn team zou hebben. De Spaanse topclub is voor het eerst na 17 seizoenen begonnen aan de nieuwe competitie zonder de Argentijn in de ploeg.