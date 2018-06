LIVE: Duitsers bespreken toekomst Löw, Downing Street 10 hijst vlag

Later uitsluitsel over toekomst Löw

De Duitse voetbalbond DFB neemt de tijd om de toekomst van bondscoach Joachim Löw te bespreken. Voorzitter Reinhard Grindel voert de komende dagen gesprekken met de sportieve leiding van het Duitse nationale team. ,,Ik heb Löw gisteravond al even gesproken en met hem afgesproken dat we de komende dagen bespreken hoe het nu verder gaat'', zei Grindel tegen Bild.



Löw zette vorige maand, nog voor het WK in Rusland was begonnen, zijn handtekening onder een nieuw contract dat pas na het volgende WK van 2022 in Qatar afloopt. Hij liet echter na na de 2-0 nederlaag tegen Zuid-Korea doorschemeren dat die verbintenis niet heilig is. ,,Ik weet nog niet hoe het verder gaat, daarvoor is het nu te vroeg. Ik ben vooral zwaar teleurgesteld dat we het niet gered hebben.'' Grindel riep Löw en zijn staf ter verantwoording na het echec. ,,Het is niet mijn taak de problemen te analyseren. Dat mag de sportieve leiding doen. Ze zullen met een uitleg moeten komen en dan zal de bond daaruit conclusies trekken.''