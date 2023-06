LIVE EK-kwalificatie | Frankrijk verdubbelt voorsprong tegen Gibraltar, Griekenland weer voor tegen Ierland

In de poule van Oranje speelt vice-wereldkampioen Frankrijk vanavond (20.45 uur) de uitwedstrijd tegen Gibraltar, de nummer 201 van de FIFA-wereldranglijst. De wedstrijd wordt niet gespeeld op het kunstgras van het Victoria Stadium in Gibraltar, maar in het Algarve Stadium in Faro in het zuiden van Portugal.



De vice-wereldkampioen speelt maandagavond in het Stade de France in Saint-Denis ook nog tegen Griekenland. Bij twee zeges staan de Fransen dan al op 12 punten na vier wedstrijden.