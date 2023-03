LIVE EK-kwalificatie | Orkun Kökçü met Turkije op achterstand door eigen goal, Schotland langs Cyprus

Schotland ruim langs Cyprus

Schotland is de kwalificatie voor het Europees kampioenschap begonnen met een ruime overwinning op Cyprus. De formatie van bondscoach Steve Clarke, die eerder in de week zijn contract verlengde, zegevierde in het eigen Hampden Park van Glasgow met 3-0.



John McGinn opende de score al na iets meer dan 20 minuten. Daarna moesten de Schotten tot de 87e minuut wachten op meer zekerheid. Scott McTominay zorgde voor de 2-0. De middenvelder van Manchester United, die halverwege de tweede helft inviel, was in extra tijd ook goed voor nummer 3. Aanvoerder Andrew Robertson, de veel opkomende linksachter van Liverpool, nam twee assists voor zijn rekening. In de slotseconden werd Michalis Ioannou van Cyprus nog uit het veld gestuurd.