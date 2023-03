LIVE EK-kwalificatie | Rasmus Højlund zet Denen op juiste spoor in Kazachstan

In het kwalificatieschema op weg naar het EK in Duitsland van volgend jaar zijn we alweer toe aan de vierde dag. Vandaag komen onder meer Denemarken, Engeland, Italië en Portugal voor de tweede keer in actie. Check hierboven alle tussenstanden. Hieronder kun je alle standen in de groepen terugvinden.