LIVE EK-kwalificatie | Ronaldo scoort in recordinterland, goal FC Groningens Antman voor Finland

Met samenvatting Ten Hag ontsnapt met Manchester United in FA Cup na drie rode kaarten voor Fulham in een minuut

Erik ten Hag heeft zich met Manchester United geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Fulham werd met 3-1 verslagen op Old Trafford, nadat de bezoekers uit Londen in de 73ste minuut drie rode kaarten kregen. Volgende maand is Brighton & Hove Albion de tegenstander op Wembley, waar United op 26 februari al de League Cup won.