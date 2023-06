LIVE EK-kwalificatie | Schotten draaien het om tegen Noorwegen van Haaland, België en Portugal later in actie

De kwalificatie voor het EK voetbal 2024 gaat vandaag verder met elf wedstrijden. Toplanden België (tegen Oostenrijk) en Portugal (tegen Bosnië en Herzegovina) komen vanavond in actie. Eerder vandaag werden meerdere duels afgewerkt, waaronder de ontmoeting tussen het Noorwegen van spits Erling Haaland en Schotland. Volg de tussenstanden hierboven via een livewidget.

EK ver weg voor Haaland en Noorwegen

Noorwegen heeft in de strijd om een EK-ticket een pijnlijke nederlaag tegen Schotland geleden. De Noren stevenden dankzij een doelpunt van topspits Erling Haaland (een benutte strafschop) op hun eerste overwinning in de EK-kwalificatiereeks af. Maar in de slotfase kantelde de wedstrijd volledig. In de 87ste minuut gleed Lyndon Dykes de gelijkmaker voor Schotland binnen, waarna Kenny McLean twee minuten later na een fraaie aanval de gelijkmaker binnenschoof.

Vlak voor de dubbelslag was Haaland al gewisseld, waardoor hij ontbrak in het Noorse slotoffensief dat volgde. Schotland sleepte de zege binnen en deed goede zaken in de strijd om een EK-ticket. De Schotten hebben na drie wedstrijden nog de volle buit, terwijl Noorwegen pas één punt heeft na drie wedstrijden. Concurrent Spanje staat drie punten en speelde een wedstrijd minder.

Vertonghen ontbreekt bij België

Jan Vertonghen komt niet actie in de EK-kwalificatiewedstrijd van België tegen Oostenrijk. De 36-jarige verdediger van Anderlecht staat niet in op de officiële lijst van de wedstrijd op de website van de Europese voetbalbond UEFA. België mist tegen Oostenrijk ook Kevin De Bruyne, Amadou Onana en Leandro Trossard.



Oud-Ajacied Vertonghen trainde deze week niet volledig mee met de Belgen. Hij miste twee trainingen. Woensdag meldde hij zich wel op het veld. Verthonghen speelde op 26 april zijn laatste competitiewedstrijd voor Anderlecht. De ploeg plaatste zich niet voor de play-offs.

EK voor Bulgaren nog verder uit zicht

Bulgarije heeft ook de derde wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Duitsland niet kunnen winnen. Het elftal van bondscoach Mladen Krstajic speelde gelijk bij Litouwen: 1-1. Bulgarije speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer.



Edvinas Girdvainis zette Litouwen na een kwartier spelen op voorsprong. Kort daarna moest verdediger Justas Lasickas met een rode kaart van het veld af. Martin Petkov bracht Bulgarije in de 27ste minuut langszij, maar een groot overwicht leverde daarna geen winnende treffer meer op. Bulgarije verloor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Montenegro (0-1) en Hongarije (3-0) en staat na drie duels met één punt onderaan in groep G. De Bulgaren deden in 2004 voor het laatst mee aan een eindtoernooi.

