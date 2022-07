Live EK vrouwenvoetbal | Zweden en België weten nog niet te scoren, volgt er een verlenging?

Chaos bij CL-finale door falende organisa­tie: ‘Beveili­gers en agenten niet goed geïnstru­eerd’

De chaos rond de Champions League-finale in Parijs tussen Real Madrid en Liverpool is veroorzaakt door een ,,disfunctionerende organisatie op alle niveaus”. Dat is de conclusie van de senaatscommissie die onderzoek deed naar de wanordelijkheden waarbij de politie met traangas fans van met name Liverpool verjoeg, die ondanks het bezit van een geldig kaartje niet het stadion in mochten.

13 juli