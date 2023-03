LIVE Europa League | Real Betis komt tegen sterker Manchester United tóch op gelijke hoogte

Bayern München vanaf eerste minuut tegenover Kylian Mbappé, hoe valt hij af te stoppen?

In de heenwedstrijd had Paris Saint-Germain lange tijd niks te vertellen tegen Bayern München. Tot Kylian Mbappé (24) na een blessure weer inviel. Vanavond is de return en Mbappé staat nu aan de aftrap. Wat zijn zijn grootste wapens? En hoe stop je hem?