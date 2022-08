Live Europese Supercup | Oud-PSV’er Mario Götze op bank Eintracht Frankfurt tegen Real Madrid

‘Dit Liverpool kan een tijdvak kleuren zoals het Barça van Cruijff en het AC Milan van Sacchi’

In het voetbal is dit het tijdperk van de superteams. Nooit eerder speelden zoveel topspelers uit alle windstreken tegelijkertijd samen bij maar een handvol clubs. Pepijn Lijnders (39) werkt dagelijks in de cultuur van zo’n team, Liverpool FC. De assistent van Jürgen Klopp schreef er een boek over.

6 augustus