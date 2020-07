LIVE | Foden en Laporte delen tikken uit aan Watford, rood voor Atalanta-trainer

UE­FA-pre­ses Ceferin: tot nader order geen publiek bij wedstrij­den

17:25 Voetbalfans dienen er rekening mee te houden dat er ook in het nieuwe seizoen vooralsnog geen Europese duels in een stadion bezocht kunnen worden. ,,We nemen geen enkel risico. Zoals de zaken er nu voor staan, spelen we tot nader order wedstrijden zonder publiek”, benadrukt Aleksander Ceferin, de voorzitter van de Europese voetbalunie UEFA, in het eigen magazine.