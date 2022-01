LIVE | Georginio Wijnaldum na assist in de rust gewisseld bij PSG

Supercoppa­fi­na­le krijgt mogelijk vervelend staartje voor Leonardo Bonucci na 'klap' aan Interassis­tent

In Italië heeft Inter gisteren de eerste prijs van het seizoen gepakt. Het won de strijd om de Supercoppa van bekerwinnaar Juventus met 2-1. Na ‘de meest intense Supercoppa in jaren’ gaat het bij de Italiaanse media veel over de 2-1, een treffer in de blessuretijd van de verlenging, maar nog meer over wat erna gebeurde.

13 januari