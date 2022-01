LIVE | Haaland scoort op aangeven van Malen, volop actie in Bundesliga en Premier League

Reportage Volle Engelse stadions, maar vrijheid heeft keerzijde: ‘Dit krijg je als je gezond­heids­be­leid in handen legt van voetbal­clubs’

Terwijl de Nederlandse stadions al maanden leeg zijn, puilen de tribunes en pubs in Engeland uit. Een tegenstrijdig idee, want tegelijk worden wedstrijden in de Premier League om de haverklap afgelast. Een reportage.

13:44