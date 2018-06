LIVE: Hersenschudding voor Amrabat, NEC trots op oud-doelman

Costa Rica tempert verwachtingen

Costa Rica was de grote verrassing tijdens het WK 2014. Nederland voorkwam na strafschoppen dat het land uit Midden-Amerika de halve eindstrijd bereikte. Bondscoach Oscar Ramirez tempert nu de verwachtingen. ,,Ik denk dat de situatie nu heel anders is. 2014 is geweest. Dat was de beste prestatie van Costa Rica op een eindtoernooi. We moeten nu proberen een nieuw hoofdstuk te schrijven'', aldus de trainer, die het morgenmet zijn ploeg tegen Servië opneemt.



Costa Rica verloor afgelopen week een oefenwedstrijd tegen België met liefst 4-1. Volgens Ramirez is Servië een tegenstander van een ander niveau. ,,Ik verwacht dat zij de eerste twintig minuten enorm druk gaan zetten. We moeten die fase doorkomen en bekijken hoe we Servië het best kunnen bespelen.'' Brazilië en Zwitserland zijn de andere landen in groep E. Zij treffen elkaar eveneens zondag.