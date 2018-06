LIVE: Hersenschudding voor Amrabat, Vikingen zijn terug

Löw kiest voor Neuer

Joachim Löw twijfelt niet aan Manuel Neuer. Hij verwacht dat de doelman van Bayern van grote waarde voor zijn ploeg kan zijn. ,,Hij is weer helemaal de oude. Hij is wendbaar en heeft charisma en een groot reactievermogen", zei de Duitse bondscoach. ,,Het is weer de Neuer die we kennen."



Neuer miste nagenoeg het hele seizoen wegens een slepende voetblessure. Pas twee weken geleden maakte hij tijdens een oefenduel met Oostenrijk zijn rentree in de nationale ploeg. Löw heeft met Marc-André ter Stegen van Barcelona nog een uitstekende keeper achter de hand. Maar alles wijst er op dat hij zondag voor het eerste WK-duel met Mexico in Moskou voor Neuer kiest. ,,Hij maakt een stabiele indruk en is in grote vorm", zei de bondscoach.



Löw meldde ook dat Mesut Özil voldoende hersteld is van een knieblessure. ,,Hij heeft de laatste twee trainingen volledig kunnen afwerken", vertelde de Duitse bondscoach.