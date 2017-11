LIVE: Het regent kaarten in Arnhem, rood voor Madu

Goedenavond! Welkom in het liveblog van Vitesse - Zulte Waregem. Gaan de Arnhemmers voor de eerste Europese zege voor een Nederlandse club van het seizoen zorgen in de groepsfase? Na de vier nederlagen voor Feyenoord in de Champions League en de remise van Vitesse onlangs in België snakt het Nederlands voetbal naar een minisuccesje. Mis hier niets!

De opstelling van Vitesse kent twee (kleine) verrassingen: Mount vervangt Navarone Foor en Luc Castaignos krijgt in de spits de voorkeur boven Tim Matavz . Bij Zulte drie bekende gezichten: Davy De fauw (ex-Roda JC), oud-Vitesse-aanvaller Onur Kaya en onze landgenoot Sandy Walsh , een in Brussel geboren Nederlandse Engelsman. De 22-jarige verdediger speelde nooit in Nederland, maar kwam wel uit voor alle vertegenwoordigende KNVB-elftallen (van Onder 15 tot en met Onder 19).

Vitesse moet vanavond voor wat licht zorgen aan het einde van een lange tunnel, want de internationale cijfers zijn kil en schrijnend. Zelfs landen als Macedonië, Kazachstan én Liechtenstein presteren dit seizoen op de UEFA-ranking beter dan Nederland. De Arnhemse club jaagt op de eerste zege in de groepsfase van het Europese clubvoetbal van dit jaar. Schrale troost: aan de top-30 van Europa doet alleen België het dit seizoen slechter dan Nederland. Klik hier voor de ranglijst.

Hoe verliep het ook alweer op 19 oktober in België, toen Zulte en Vitesse op 1-1 bleven steken in het eerste duel. Bekijk hier nogmaals de samenvatting !

Scheidsrechter vanavond in de Gelredome is Yevhen Aranovskiy , een 41-jarige Oekraïener.

Gele kaart Luc Castaignos , die met een te hoog geheven been het voorhoofd raakt van landgenoot Walsh. Het is al de derde gele in vier minuten .

Vitesse vecht vandaag in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem voor de vermoedelijk laatste kans op 'overwinteren' in de Europa League. Na drie duels heeft de formatie van coach Henk Fraser evenals de Belgische opponent een punt. Die behaalden ze in hun onderlinge ontmoeting.



Mason Mount begint bij Vitesse in de basis. De achttienjarige Britse middenvelder heeft dat te danken aan zijn sterke invalbeurt tegen PSV afgelopen zondag. Mount maakte toen op fraaie wijze het tweede doelpunt van Vitesse, dat in eigen stadion met 2-4 verloor.



Fraser heeft meer veranderingen aangekondigd, maar liet in het midden welke dat zijn.