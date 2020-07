LIVE | Hysaj zet Napoli snel op voorsprong tegen Sassuolo

Video Eerste diagnose Mbappé: geen breuk, wél verrekte enkelban­den

14:24 Kylian Mbappé heeft een verstuikte rechterenkel en flink verrekte enkelbanden opgelopen in de finale van het toernooi om de Coupe de France. Dat melden de fysiotherapeuten van Paris Saint-Germain. De Fransman heeft zijn enkel dus niet gebroken, maar het is nog onzeker of hij op 12 augustus mee kan doen in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta Bergamo.