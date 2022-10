LIVE | Inter met Stefan de Vrij op voorsprong bij Fiorentina, Real Madrid leidt tegen Sevilla

Met samenvatting AC Milan verslaat club Silvio Berlusconi en legt druk bij Napoli

Brahim Díaz heeft met twee doelpunten een groot aandeel gehad in een thuiszege van AC Milan op Monza (4-1). De Spanjaard maakte de eerste twee treffers van zijn ploeg in San Siro. Het naar de Serie A gepromoveerde Monza is in handen van Silvio Berlusconi, de oud-premier van Italië die eerder jarenlang eigenaar was van AC Milan.

