Tien man City knokken zich naast Everton

Wayne Rooney had Everton in de eerste helft op voorsprong gebracht. Het was zijn 200e doelpunt in de Premier League. In de 82ste minuut maakte Raheem Sterling 1-1. Het was het eerste tegendoelpunt voor Everton dit seizoen.



Davy Klaassen kwam in de tweede helft in het veld. Diep in blessuretijd voorkwam hij met een uiterste krachtsinspanning dat David Silva City alsnog de overwinning bracht. Maarten Stekelenburg en Cuco Martina zaten de hele wedstrijd op de bank.



Het was de eerste thuiswedstrijd voor City sinds de terreuraanslag in Manchester in mei. De wedstrijd stond in het teken van dat bloedbad. De clubs speelden met aangepaste shirts en rouwbanden. Na 22 minuten was er een staande ovatie voor de 22 mensen die zijn omgekomen bij een concert van Ariane Grande.