LIVE: Quaresma zet Portugal op voorsprong met buitenkantje rechts

Cristiano Ronaldo will equal Miroslav Klose in second place for most appearances in World Cup and EUROs combined: 38 - Schweinsteiger #GER 37 - Klose #GER 37 - @Cristiano #POR 36 - Matthäus #GER 36 - Maldini ITA 34 - Lahm #GER 32 - Thuram #FRA #WorldCup #IRNPOR