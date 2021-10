LIVE | Jasper Cillessen krijgt er twee om zijn oren tegen tiental

Alle uitslagen Bayern München bewijst Koeman goede dienst, nipte zege voor De Ligt

21 oktober Bayern München heeft ook zijn derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Duitse kampioen maakte in Lissabon tegen Benfica pas diep in de tweede helft het verschil, maar liep toen wel heel ver weg bij de tegenstander: 0-4.