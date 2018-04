LIVE: Jesus bezorgt City droomstart

Liverpool begint aan de return tegen Manchester City in de kwartfinale van de Champions League met verdediger Virgil van Dijk en middenvelder Georginio Wijnaldum in het basisteam. Ook topschutter Mohamed Salah is van de partij in het elftal van coach Jürgen Klopp. Wijnaldum viel vorige week in de succesvolle thuiswedstrijd tegen City (3-0) in voor de aangeslagen Salah. Wijnaldum is nu de vervanger van de geschorste Jordan Henderson. Klopp heeft verder zijn elftal ongewijzigd gelaten ten opzichte van het eerste duel.