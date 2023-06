LIVE Jupiler Pro League | Dag van de waarheid in België: Antwerp, Union en Genk strijden om titel

Ook het seizoen 2008-2009 mag niet vergeten worden. Toen waren er weliswaar slechts twee titelkandidaten, maar moesten er in een helse sfeer testwedstrijden aan te pas komen tussen Standard en Anderlecht. Romelu Lukaku debuteerde voor de Brusselaars, maar kon niet verhinderen dat de landstitel voor het tweede jaar op rij naar de Luikenaars ging, de eerste titels na een droogte van 25 jaar. Twee jaar later werd de titelstrijd op de laatste speeldag van Play-off I in een rechtstreeks duel tussen Racing Genk en Standard beslist in het voordeel van de Limburgers.

Aan plotwendingen geen gebrek dit seizoen in de Jupiler Pro League. Met nog één speeldag te gaan in de Champions’ Play-off zijn er nog vier scenario’s mogelijk. Leider Antwerp (46 punten) heeft als enige team zijn lot nog in eigen handen. The Great Old kreeg als enige van de drie titelpretendenten bij de halvering van de punten na de reguliere competitie geen half punt extra toegekend en is bij een gelijke stand dus altijd in het voordeel. Daartegenover staat wel dat het stamnummer een zondagavond op bezoek moet bij Racing Genk (45), dat zich dankzij een 1-3 zege bij Club Brugge weer helemaal in het titeldebat mengde, maar wel nog een punt achterstand heeft. Mits winst in de Cegeka Arena, is Antwerp altijd kampioen. Bij een Antwerpse draw is de titel een feit als Union op hetzelfde moment niet wint van Club Brugge. De Brusselaars tellen net als Antwerp 46 punten.