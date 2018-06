LIVE: Kampioenskandidaat Frankrijk tegenover Van Marwijk

Bert van Marwijk gelooft best in een stunt van Australië. ,,Als we tien keer tegen Frankrijk spelen, verliezen we normaal gesproken acht of negen keer. Maar we hebben de afgelopen weken hard gewerkt, zodat we in een situatie komen waarin we misschien nog steeds vijf of zes keer verliezen, maar soms ook kunnen winnen", zei de bondscoach gisteren op de persconferentie.