LIVE | Kan FC Barcelona in Camp Nou al afstand nemen van Galatasaray in Europa League?

Waar Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse uitkomen in de achtste finales van de Conference League is ook de Europa League toe aan de eerste ronde van de achtste finales. RB Leipzig heeft zich al geplaatst voor de kwartfinales, omdat de UEFA de Russische opponent Sparta Moskou uitsloot vanwege de oorlog in Oekraïne. Gisteren werden bovendien al twee duels afgewerkt. Volg de ontwikkelingen van FC Barcelona - Galatasaray in ons liveblog en volg de tussenstanden in ons livecenter of door op onderstaande linkjes te klikken.