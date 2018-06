LIVE: Engeland werkt aan doelsaldo tegen arm Panama

Groep G is niet de spannendste groep die er tussen zit. Als Engeland vandaag 'gewoon' wint van Panama, is de ploeg van Gareth Southgate verzekerd van de achtste finales. In dat geval zijn de Belgen ook 100 procent zeker van plaatsing. De Rode Duivels kunnen kwalificatie alleen nog mislopen als Panama vandaag een kleine zege boekt en volgende week enorm uithaalt tegen Tunesië. Als België dan tegelijkertijd met grote cijfers verliest van Engeland, liggen de Rode Duivels eruit. Maar de kans daarop is dus erg klein. Groep G 1. België 2-6 (8-2) 2. Engeland 1-3 (2-1) 3. Panama 1-0 (0-3) 4. Tunesië 2-0 (3-7)

Paar feitjes vooraf over deze wedstrijd - Dit is de eerste keer dat Engeland en Panama elkaar treffen - Engeland is al 13 duels op rij ongeslagen tegen ploegen uit de CONCACAF (Midden- en Noord-Amerika) - Panama heeft op zijn beurt al 10 wedstrijden niet gewonnen tegen een Europese ploeg - Kyle Walker van Engeland staat op scherp - Bij Panama hebben Erick Davis, Édgar Yoel Bárcenas, Armando Cooper, Michael Murillo en Aníbal Godoy geel achter hun naam

Ai! Gomez plant zijn elleboog in het gezicht van Lingard. De Engelsman heeft verzorging nodig, maar kan uiteindelijk verder. Het gebeurde in de zestien van Panama, maar Makkelie ziet geen reden om in te grijpen.

Engeland is vanmiddag in groep G van het WK gebrand op een snelle kwalificatie. De Britten verzekeren zich met een overwinning op het middelmatige Panama (aanvang: 14.00 uur) vroegtijdig van een plaats in de achtste finales. In deze poule leidt België met zes punten, uit twee duels, gevolgd door Engeland met drie punten. Panama en het vrijwel uitgeschakelde Tunesië staan nog op nul. Een gelijkspel of een Britse zege betekent dat België 100 procent zeker van de volgende ronde is.



Bondscoach Gareth Southgate van Engeland brengt mogelijk een gewijzigd basisteam binnen de lijnen. In een uitgelekt briefje met de vermeende opstelling bleek er geen plaats voor Raheem Sterling en Dele Alli. Marcus Rashford en Ruben Loftus-Cheek waren als vervangers opgeschreven. Southgate ontkende later dat het de juiste formatie zou zijn. Alli lijkt door een dijbeenblessure echter sowieso niet in actie te kunnen komen.