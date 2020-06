LIVE | Klaassen en Werder op rozen in strijd tegen directe degradatie

Bundesliga heeft afscheid genomen van thuisvoor­deel, hoe zit dat in Spanje?

16:03 Een van de meest opvallende veranderingen in de Bundesliga na de coronastop was dat het thuisvoordeel bij clubs vrijwel volledig was verdwenen. Clubs gingen in eigen stadion massaal onderuit. Hoe zit dat in Spanje en is er hoop voor Celta de Vigo, dat vanmiddag in eigen huis FC Barcelona ontvangt?