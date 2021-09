LIVE | Koeman kiest ook in Cádiz voor voorhoede met Memphis Depay en Luuk de Jong

samenvatting Van de Beek met B-ploeg United uitgescha­keld in League Cup

7:20 Donny van de Beek is met een veredeld B-elftal van Manchester United uitgeschakeld in de derde ronde van de League Cup. Het thuisduel met West Ham United eindigde in 0-1. Manuel Lanzini maakte in de beginfase het doelpunt.