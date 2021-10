LIVE | Koeman met Barça ook bij Rayo Vallecano in de problemen, alleen Falcao scoort

FIFA haalt weer 57 sporters weg uit Afghanis­tan

21 oktober De FIFA zegt weer 57 sporters uit Afghanistan te hebben geëvacueerd. Het gaat volgens de wereldvoetbalbond met name om vrouwen en kinderen die actief zijn in de voetballerij of het basketbal. Eerder deze maand meldde de federatie al dat het samen met Qatar zo’n honderd voetballers en voetbalsters uit Afghanistan heeft gehaald.