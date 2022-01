LIVE | Kraker in Italië: Juventus op bezoek bij AC Milan

Samenvatting Milan grijpt door thuisneder­laag tegen Spezia naast koppositie in Serie A

AC Milan heeft verzuimd de koppositie over te nemen in de Serie A. De club uit Milaan ging in het eigen San Siro onderuit tegen Spezia (1-2) door een treffer diep in blessuretijd. Milan heeft daardoor 2 punten minder dan stadgenoot en titelverdediger Internazionale. De koploper heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

