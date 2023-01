LIVE La Liga | Dembélé zet Barcelona op voorsprong tegen Atlético Madrid, keuze voor 4-4-2 pakt goed uit

Met samenvatting FC Barcelona ontsnapt bij derdeklas­ser aan afgang in Copa del Rey

FC Barcelona is in het Spaanse bekertoernooi, de Copa del Rey, ontsnapt aan een afgang. Door een treffer van Ansu Fati in de verlenging won de ploeg van Xavi in Alicante met 4-3 van derdeklasser CF Intercity.

5 januari