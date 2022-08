LIVE La Liga | FC Barcelona met Frenkie de Jong in Baskenland op zoek naar eerste zege

Mark van Bommels Antwerp knokt zich in slotfase naar gelijkspel

Royal Antwerp FC heeft een redelijke uitgangspositie verworven voor een plaats in de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Mark van Bommel knokte zich in het uitduel met Istanbul Başakşehir van de play-offs van de voorronden naar een gelijkspel: 1-1. Ondertussen was er op andere velden nog meer Nederlands succes.

19 augustus