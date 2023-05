LIVE La Liga | Frenkie de Jong en Barça krijgen middenmoter Osasuna over de vloer in Camp Nou

Met video Millwall dankzij winnende goal Zian Flemming op rand van play-offs om promotie

Zian Flemming gaat met zijn club Millwall zeer waarschijnlijk play-offs om promotie naar de Premier League spelen in mei. De 24-jarige Amsterdammer maakte vanavond uit een strafschop de winnende 2-3 in de uitwedstrijd bij Blackpool, dat daardoor degradeerde naar het derde niveau in Engeland.