LIVE La Liga | Wint Frenkie de Jong met FC Barcelona weer eens na twee nederlagen?

Dramati­sche avond voor Juventus: 'Oude Dame' is alsnog 10 punten kwijt en gaat voor schut bij Empoli

Juventus moet alsnog 10 punten inleveren in de Serie A. De club is door de commissie van beroep van de Italiaanse voetbalbond bestraft voor financiële malversaties bij transfers. Alsof dat nog niet erg genoeg was, leed de ‘Oude Dame’ gisteravond ook nog eens een pijnlijk 4-1 nederlaag bij laagvlieger Empoli.