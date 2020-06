LIVE | Leverkusen krijgt na rust snelle dreun, Caligiuri benut dubieuze strafschop

‘Dries Mertens zal voor Napoli geen acht duels spelen’, voorspelde Italiaanse coach in 2013

18:02 Als Eziolino Capuano nog eens terugziet wat hij zeven jaar geleden over Dries Mertens riep, zal de Italiaanse trainer waarschijnlijk onder de tafel kruipen van schaamte. In het verleden werd er al lacherig gedaan om zijn uitspraak, maar nu Mertens zich na zijn goal tegen Inter gisteravond tot topscorer aller tijden van Napoli kroonde, is de quote zo mogelijk nog gênanter. Ook Mertens zelf lacht erom op Instagram.