LIVE | Liverpool en Spurs in evenwicht in Engelse kraker

met video Manchester United laat fans nog één keer juichen, groot protest blijft uit

Manchester United heeft zonder problemen de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. In de stromende regen was de ploeg van Ralf Rangnick met 3-0 te sterk voor Brentford. Maar na een matig seizoen en veel protest tegen de clubleiding, was het een feestje met een fikse kater.

3 mei