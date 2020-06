LIVE | Liverpool krijgt rondrit door de stad, Gerrard feliciteert zijn club

Van handteke­ning naar landskampi­oen met Liverpool: het jaar van Sepp van den Berg in negen foto’s

12:49 Sepp van den Berg kroonde zich gisteren met Liverpool tot landskampioen van Engeland. De 18-jarige Zwollenaar kwam afgelopen zomer over van PEC Zwolle en pakte dit seizoen twee prijzen. Naast de landstitel sleepte Liverpool in de winter ook het wereldkampioenschap voor clubteams binnen. Van den Berg moest het vooral doen met wedstrijden in het tweede elftal en minuten in de bekertoernooien. Een foto-overzicht van het jaar van Sepp van den Berg.