Sensatie! Luxemburg zorgt voor megastunt tegen Frankrijk

Alweer tien minuten voorbij in de tweede helft. Het is aanhoudelijk eenrichtingsverkeer, maar de Luxemburgers hebben zoals dat tegenwoordig heet 'de bus geparkeerd' in Toulouse en denken nu zelfs stiekem aan een stunt. En Frankrijk is domweg niet bij machte de bus 'te verplaatsen'! Het heeft er alle schijn van dat we de rekenmachines er in Groep A nu alwéér moeten bijhalen? Dit is de virtuele stand in de groep van Oranje.