LIVE | Maakt Wout Weghorst zijn debuut bij Burnley in degradatiekraker?

Marokko tegen Egypte op Afrika Cup, dat is een héél beladen wedstrijd

Marokko tegen Egypte wordt vanmiddag (16.00 uur) een heet potje in de kwartfinale van de Afrika Cup. Niet alleen vanwege de extreme temperaturen in Kameroen, maar beide landen hebben een historie met elkaar. De nederlaag in 2017 doet nog altijd zeer bij de Marokkanen.

30 januari