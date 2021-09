LIVE | Manchester City jaagt op gelijkmaker bij Paris Saint-Germain

LIVE TUSSENSTAN­DEN | Malen zet Dortmund met eerste goal in Duitsland op voorsprong

22:30 In de groepsfase van de Champions League staan vanavond acht duels op het programma. In de groep van Ajax en Besiktas wordt in diezelfde poule ook Borussia Dortmund - Sporting Portugal afgewerkt. Verder staan er krakers als Manchester City - PSG en AC Milan - Atlético Madrid op de rol. Volg de duels via ons live voetbalcenter op de voet.