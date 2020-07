LIVE | ManUnited met Fosu-Mensah in basis op jacht naar CL-ticket

De kampioen is bekend, Norwich City is een van de drie degradanten, maar in de strijd om de Champions League-tickets is het in Engeland nog megaspannend. Liverpool en Manchester City zijn zeker, maar voor de resterende twee plekken in het miljardenbal komen nog drie clubs in aanmerking: Chelsea, Leicester City en Manchester United. Chelsea en United komen vanavond in actie. Volg alles in ons liveblog.