LIVE: Marokko en Ronaldo meest gegoogeld, Mendy haakt af bij Fransen

FIFA is tevreden

De wereldvoetbalbond FIFA is vooralsnog zeer tevreden over het WK in Rusland. ,,We zijn verheugd over de manier waarop het toernooi tot dusver is verlopen'', liet directeur competitiezaken Colin Smith weten. ,,Rusland heeft in alle elf speelsteden een uitstekend WK neergezet.''



Volgens de FIFA zijn de 48 groepswedstrijden door 2.178.894 mensen bekeken in de stadions. Het gemiddeld aantal bezoekers (45.394) lag daarbij wel lager dan vier jaar geleden bij het WK in Brazilië tijdens de groepsfase (51.133). De Russische WK-stadions, over het algemeen kleiner dan de Braziliaanse accommodaties in 2014, waren voor 98 procent gevuld met toeschouwers.



De FIFA ziet vooralsnog geen reden om voor het WK in 2022 in Qatar de regels inzake fairplay bij een exact gelijke eindstand in de poule aan te passen. Japan ging ten koste van Senegal door naar de achtste finales, omdat de Aziatische ploeg in de groepsfase twee gele kaarten minder kreeg dan de Afrikaanse formatie. ,,Alles beter dan loting'', zei Smith. ,,Plaatsing moet een gevolg zijn van de prestaties op het veld.''