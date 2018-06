LIVE: Poging tot humor van Lord Sugar, Marokko verdedigt spelen Amrabat

Griezmann is klaar voor Peru

Frankrijk kan in de tweede WK-wedstrijd tegen Peru, donderdag in Jekaterinenburg (aanvang: 17.00 uur), rekenen op aanvaller Antoine Griezmann. De 27-jarige spits van Atlético Madrid is helemaal hersteld van een lichte enkelblessure. ,,Het gaat goed met hem. Zijn enkel was wat gezwollen, maar hij heeft weer normaal getraind'', liet bondscoach Didier Deschamps weten.



Griezmann ging in de eerste groepwedstrijd tegen Australië (2-1) twintig minuten voor tijd aangeslagen naar de kant. Hij had in de 58ste minuut uit een strafschop de score geopend. Griezmann sloeg maandag de training over. Hij ondertekende, met toestemming van Deschamps, op die dag in het Franse spelershotel nog wel een contract dat hem tot medio 2023 aan Atlético bindt. Ousmane Dembélé werd tegen Australië in de zeventigste minuut eveneens gewisseld. Olivier Giroud neemt mogelijk tegen Peru zijn plaats in het Franse basisteam in.