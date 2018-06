LIVE: Martinez trots op Duivels, Brazilië nog zonder Costa

Nigeria weet hoe het Argentinië kan vers

De Nigeriaanse voetbalploeg gaat vol vertrouwen toewerken naar de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Argentinië. De ploeg van bondscoach Gernot Rohr weet dat het zich dinsdag bij winst op de aangeslagen formatie van Lionel Messi plaatst voor de achtste finales van het WK. ,,We weten ook hoe we Argentinië moeten verslaan, dat hebben we vorig jaar al gedaan. Alleen toen deed Messi niet mee'', zo doelt Rohr op de oefeninterland in november in Krasnodar. Nigeria versloeg de verliezend finalist van het vorige WK daar met 4-2.



,,We weten dat we het kunnen, het vertrouwen komt terug'', zei de 64-jarige Duitser na de winst op IJsland (2-0). Met drie punten staat Nigeria nu op de tweede plaats in de groep, achter Kroatië dat met zes punten al zeker is van een vervolg op het toernooi in Rusland. ,,Maar we blijven nederig. Eigenlijk komt dit toernooi te vroeg voor onze jonge ploeg. Op het volgende WK in 2022 moeten we er pas echt staan. Maar we hebben nu een goede kans om van Argentinië te winnen en door te gaan.''