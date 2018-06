LIVE: Messi baas bij Argentinië, Alves op bezoek bij Brazilië

Messi: Groepsfase was een echte lijdensweg

Uitschakeling van Argentinië in de groepsfase van het WK zou heel pijnlijk zijn geweest, bekende een opgeluchte Lionel Messi na de ontsnapping tegen Nigeria. De bevrijdende winnende goal van Marcos Rojo viel pas in de 86e minuut. ,,We hadden niet verwacht dat we het zo lastig zouden krijgen in de groepsfase, dat we zo zouden lijden'', zei de absolute vedette van de Argentijnen na de 2-1.



Messi, die zelf de openingsgoal verzorgde, erkende ook dat zijn ploeg nerveus werd na de gelijkmaker van Nigeria in de 51e minuut. ,,Het leek wel of de tijd steeds sneller verstreek. Daarom zijn we de druk gaan opvoeren en nog meer gaan aanvallen. Zo lukte het alsnog die goal te maken.''



De confrontatie met Frankrijk in de achtste finales boezemde Messi de nodige angst in, zei hij. ,,We hebben al hun wedstrijden gezien. Ik ken alle spelers en weet ook wel hoe we het moeten doen, maar het zal zwaar worden. We zullen ons als team weer schrap moeten zetten.''