LIVE: Wachten op goal in opwindend duel met aanvallend Zweden

Mexico en Zweden treden in Jekaterinenburg met ongewijzigde teams tegen elkaar aan in de afsluitende groepswedstrijd. Bondscoach Juan Carlos Osorio kiest voor dezelfde elf namen als op 23 juni tegen Zuid-Korea. Dat duel wonnen de Mexicanen met 2-1. PSV-speler Hirving Lozano heeft derhalve opnieuw een basisplaats.Bondscoach Janne Andersson van Zweden houdt vast aan het elftal dat wereldkampioen Duitsland heel goed partij gaf. De Duitsers stelden dankzij Toni Kroos pas ver in blessuretijd de zege veilig: (2-1). Mexico leidt in groep F met zes punten, gevolgd door Duitsland (drie) en Zweden (drie).



Zuid-Korea staat nog op nul punten. Mexico heeft genoeg aan een gelijkspel voor een plaats in de achtste finales. Zweden verzekert zich met een overwinning op eigen kracht van een plek in de volgende ronde.