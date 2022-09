LIVE Nations League | Kroatië met één been bij Final Four, Denemarken sterker dan Frankrijk

Ziyech keert na 468 dagen terug bij Marokko, Richarli­son schittert voor Brazilië

Hakim Ziyech heeft na 468 dagen zijn rentree gemaakt in de nationale ploeg van Marokko. De linksbenige spelmaker van Chelsea stond in het stadion van Espanyol in Barcelona aan de aftrap in de oefeninterland tegen Chili.

23 september