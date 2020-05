LIVE | Neuhaus zet Gladbach op voorsprong tegen Union Berlin

Trainer Atalanta zat besmet op de bank in Valencia: ‘Ik dacht, ik kan nu niet afhaken’

15:29 De succesvolle trainer Gian Piero Gasperini van Atalanta Bergamo was besmet met het coronavirus toen zijn ploeg in de Champions League tegen Valencia speelde. De 62-jarige Italiaan onthult in een interview met de Gazzetta dello Sport dat hij ziek op de bank zat bij de return op 10 maart in Spanje.